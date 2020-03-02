У Бельгії підтвердили шість випадків коронавірусу

Кількість випадків коронавірусу в Бельгії зросла до шести після підтвердження наявності Covid-19 у громадян, які повернулися з Італії.

Про це в понеділок у Брюсселі заявила федеральний міністр охорони здоров’я країни Меггі де Блок, повідомляє бельгійське видання flandersnews.be.

«Всі 6 пацієнтів добровільно пройшли тестування після повернення із північної Італії. Частина з них проходить лікування у спеціалізованих лікарнях, частина знаходиться вдома. Карантин передбачає, що ніхто не може виходити з приміщення, і ніхто сторонній не може у це приміщення заходити», - сказала Меггі де Блок.

Пацієнти перебувають під постійним спостереженням і зможуть повернутися до звичного ритму життя лише після повного одужання.

Міністр зауважила, що поява інфікованих коронавірусом Covid-19 не стала несподіванкою для Бельгії. «Ми певний час віртуально залишалися останньою країною в Європі, де не було хворих. Але ми очікували, що це трапиться», - сказала міністр.

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Як повідомлялося, станом на 2 березня у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 048 - летальні. Одужало вже 45 074 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Фото: АА