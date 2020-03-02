Моравецький натякнув на російський слід у фейках про коронавірус

Польська влада бореться із засиллям фейків на тему коронавірусу у країні. Часто вони мають російський слід.

На цьому у Сеймі Польщі під час спеціального засідання у справі коронавірусу заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В інтернеті з’явилося дуже багато неперевіреної інформації, що є важливим чинником, який ми не повинні і не можемо ігнорувати. Тому з цими фейками активно бореться головний санітарний інспектор і ми також подаємо правдиву і перевірену інформацію як відповідь на усі фейки", - зазначив Моравецький.

Він підкреслив, що американська влада навела приклади фейкових акаунтів у Facebook і Twitter російського походження, де тролі і різні псевдо інтернет-користувачі "сіють чи намагаються сіяти занепокоєння і шкодити професійному підходу до розповсюдження інформації".

Моравецький наголосив, що поки до Польщі не дійшла епідемія коронавірусу, у країні потрібно "ефективно боротися з епідемією дезінформації".

"Немає вакцини на фейки, але певний тест, який ми можемо пройти, це тест на відповідальність, згоду, спільну боротьбу з дезінформацією, фейками, інтернет-тролями, які викликають соціальне занепокоєння",- наголосив Моравецький.

Як повідомляв Укрінформ із посиланням на видання EUvsDisinfo, російські дезінформатори активно використовують занепокоєння у світі навколо спалаху коронавірусу.