Дрони паралізували роботу аеропорту Франкфурта

Зльоти з та посадки в аеропорту Франкфурта-на-Майні, що в Німеччині, призупинені через дрон.

Про це повідомляє поліція аеропорту в Twitter.

"Поблизу аеропорту Франкфурт було помічено безпілотник. Таким чином, DFS (Німецький контроль повітряного руху) в даний час не видає дозволи на виліт та посадку. Держава та федеральна поліція працюють разом для надання інформації та запобігання небезпеці", - йдеться у дописі.

Ситуація виникла вранці понеділка, 2 березня.

Речник федеральної поліції заявив, що дрон був помічений пілотом літаку в південній частині аеропорту близько 11:15 (час місцевий). Поліція шукала безпілотник за допомогою гелікоптера.

Всього кілька тижнів тому аеропорт Франкфурта був також змушений припинити роботу на годину через ризик, створений дроном, понад 20 літаків були перенаправлені в інші аеропорти.

У німецьких аеропортах часто трапляються подібні інциденти. У минулому році DFS зареєструвала 125 випадків, що, втім, на 33 менше, ніж роком раніше. При цьому 110 випадків, або 88 відсотків, було саме біля аеропортів. Аеропорт Франкфурта-на-Майні потерпає найбільше – 28 випадків. Далі йдуть Берлін-Тегель (15), Мюнхен (15) та Дюссельдорф (12 випадків).

У Німеччині заборонено польоти безпілотників поблизу злітно-посадкових смуг на відстані менше ніж 1,5 кілометра.

Фото: dpa