Три події світу. Розпечений Ідліб, богемний Сурков та азійський вектор Трампа

Ескалація бойових дій у сирійській провінції Ідліб привернула увагу всього світу.

Колишній помічник Путіна у богемній манері розповів про бачення України та власне політичне майбутнє. Дональд Трамп побував в Індії, а США уклали мирну угоду з рухом «Талібан» в Афганістані.

Хоча Анкара та Москва ухиляються від безпосередніх звинувачень одне одного в ескалації останніми днями бойових дій у сирійській провінції Ідліб, ситуація там залишається вибухонебезпечною. Загибель понад трьох десятків своїх військових Туреччина не могла залишити без відповіді, і вона стала масштабною та болісною для режиму Башара Асада та його російських покровителів. Реджеп Ердоган у такий спосіб демонструє готовність до зустрічі з Володимиром Путіним для обговорення сирійської проблеми, не виключено, що вона відбудеться цього тижня. Певної пікантності ситуації додає той факт, що Ердоган та Путін схожі за своєю манерою поведінки на міжнародній арені, от тільки можливості нав’язати власні правила гри у Сирії у турецького президента більші, ніж у його російського візаві. Анкара має намір повною мірою використати фактор сирійських біженців для здійснення тиску на Європейський Союз, а поширення коронавірусу робить вплив людського фактору погано передбачуваним.

Владислав Сурков

Певна стабільність сприйняття ситуації зберігається у Москві, де і надалі в захваті від власної значущості. Навіть колишній помічник Путіна Владислав Сурков, який 18 лютого був офіційно звільнений з посади, продовжує бути об’єктом підвищеної уваги з боку медіа. Як і його багатошарові міркування про власне місце у політиці та Україну, якої, на думку Суркова немає, і Росії, якій доведеться брати участь у «визначенні кількості Україн». Псевдобогемним заявам Суркова в Україні приділяють забагато уваги, забуваючи, що стратегічна мета Кремля залишається незмінною – підпорядкувати собі Україну. Боротися з намірами суркових можна виключно шляхом консолідації національних інтересів України.

Дональд Трамп / Фото: The White House

Дональд Трамп відвідав минулого тижня Індію, де не зумів вирішити з тамтешнім прем’єром Нарендрою Моді всього комплексу існуючих торговельних протиріч між двома країнами, проте підписав контракт на постачання Індії американських бойових гелікоптерів та іншої військової техніки на суму 3 мільярди доларів. Цікаво, що у останній день зими у столиці Катару Дохі США та рух «Талібан» підписали мирну угоду, яка дозволить вивести американських військових з Афганістану. Подібні рухи, як відомо, до смаку американським виборцям, боротьба за голоси яких набирає обертів.

Євген МАГДА, Інститут світової політики