Затримані у Стамбулі журналісти російського Sputnik Turkiye вийшли на свободу - ЗМІ

Журналістів російського пропагандистського агентства Sputnik Turkiye відпустили з-під варти в Анкарі.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на близьких репортерам людей.

"Всі вони (журналісти - ред.) були звільнені після надання свідчень", - сказала співрозмовниця агентства, зазначивши, що журналісти залишили Палац правосуддя.

Раніше повідомлялося, що співробітники турецької поліції затримали в неділю головного редактора російського пропагандистського агентства Sputnik Turkiye Махіра Бозтепе, а також чотирьох співробітників цього ЗМІ. За словами головного редактора МІА "Росія сьогодні", RT (Russia Today) і Sputnik Маргарити Симоньян, практично всі співробітники, що працюють у турецькому Sputnik, є турками. Причиною затримання стала нібито публікація на сайті агентства під заголовком "Вкрадена провінція": чому Франція передала Туреччині [область] Хатай 80 років тому ".

Як повідомляв Укрінформ, у ніч на 28 лютого відбулося загострення ситуації у північно-західній сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада і військових РФ загинули 34 військовослужбовці ЗС Туреччини. 29 лютого Реджеп Тайіп Ердоган у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликав Росію залишити Туреччину наодинці з режимом Башара Асада у Сирії.