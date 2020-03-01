У Німеччині пенсіонерка на в’їхала у зупинку: поранених 12, троє у тяжкому стані
Укрінформ
У німецькому місті Ессен пенсіонерка наїхала на людей, які стояли на зупинці транспорту.
Про це повідомляє новинний інтернет-ресурс TZ.
«В Ессені сталася жахлива катастрофа: 81-річна пенсіонерка в’їхала у натовп. Три особи перебувають у стані, який становить загрозу життю», - йдеться у повідомленні.
Всього було поранено дванадцять людей. Саму водійку та її літнього пасажира також доставлено до лікарні.
Пенсіонерка на BMW наїхала на натовп на трамвайній зупинці ввечері суботи, коли люди виходили з салону.
Поліція з’ясовує причини ДТП.
фото: dpa / Stephan Witte, KDF-TV & Picture