У Німеччині пенсіонерка на в’їхала у зупинку: поранених 12, троє у тяжкому стані

У німецькому місті Ессен пенсіонерка наїхала на людей, які стояли на зупинці транспорту.

Про це повідомляє новинний інтернет-ресурс TZ.

«В Ессені сталася жахлива катастрофа: 81-річна пенсіонерка в’їхала у натовп. Три особи перебувають у стані, який становить загрозу життю», - йдеться у повідомленні.

Всього було поранено дванадцять людей. Саму водійку та її літнього пасажира також доставлено до лікарні.

Пенсіонерка на BMW наїхала на натовп на трамвайній зупинці ввечері суботи, коли люди виходили з салону.

Поліція з’ясовує причини ДТП.

фото: dpa / Stephan Witte, KDF-TV & Picture