Штати готові допомогти Ірану в боротьбі з коронавірусом — Трамп
Про це заявив президент США Дональд Трамп на щорічній конференції консервативних кіл Республіканської партії.
"Якщо ми можемо допомогти іранцям з цією проблемою, ми, безумовно, готові зробити це. Все, що від них вимагається, – це попросити", – сказав Трамп.
Лютий 29, 2020
Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані США впроваджують низку винятків в санкції проти Тегерана.
Нагадаємо: кількість заражених коронавірусом в Ірані досягла майже 600 осіб, з них 43 померли. За кількістю смертей від COVID-19 Іран займає друге місце після Китаю.
Відомо, що серед тих, що заразилися – віцепрезидент і п'ять депутатів парламенту, один з яких, за даними іранських ЗМІ, вже помер. Робота іранського парламенту припинена, всім депутатам наказано здати аналізи.
Фото: Білий дім