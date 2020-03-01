Штати готові допомогти Ірану в боротьбі з коронавірусом — Трамп

Влада США готова надати Ірану допомогу в боротьбі з коронавірусом, якщо іранська сторона про це попросить.

Про це заявив президент США Дональд Трамп на щорічній конференції консервативних кіл Республіканської партії.

"Якщо ми можемо допомогти іранцям з цією проблемою, ми, безумовно, готові зробити це. Все, що від них вимагається, – це попросити", – сказав Трамп.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Ірані США впроваджують низку винятків в санкції проти Тегерана.

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Нагадаємо: кількість заражених коронавірусом в Ірані досягла майже 600 осіб, з них 43 померли. За кількістю смертей від COVID-19 Іран займає друге місце після Китаю.

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Відомо, що серед тих, що заразилися – віцепрезидент і п'ять депутатів парламенту, один з яких, за даними іранських ЗМІ, вже помер. Робота іранського парламенту припинена, всім депутатам наказано здати аналізи.

Фото: Білий дім