Однопартійці Трампа стурбовані, що коронавірус може вплинути на вибори

Республіканці в Конгресі США висловлюють стурбованість можливими негативними наслідками від поширення коронавірусу COVID-19 для економічного буму в США, який має стати запорукою для перемоги Трампа на президентських виборах.

На це звертає увагу американське видання The Hill.

"Існує потенціал реального негативного впливу на економіку, й не тільки для цієї країни, але також у глобальному вимірі", - заявив у цьому зв'язку сенатор-республіканець Джон Бузман.

Законодавець повідомив, що його колеги-однопартійці вже обговорювали потенційні ризики від коронавірусу для економічного зростання.

"Думаю, ми можемо дати раду в протистоянні цьому виклику. Але ми не знаємо, чого очікувати, наскільки великим буде вплив. Думаю, треба бути готовими до найгіршого й, по суті, до будь-яких необхідних витрат на захист американської громади", - зауважив однопартієць Трампа.

Сам президент впродовж останнього часу робив основну ставку на економічний бум, який переживають зараз Сполучені Штати, у своїх передвиборчих гаслах. У Республіканській партії також наголошують, що економічна міць країни та національна безпека є основними факторами, які визначають, чи буде чинний президент переобраний на цьогорічних виборах у Сполучених Штатах.

Фото: Білий дім