Коронавірус вже забрав понад 2800 життів в Китаї
Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.
Число підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягло 79 251. Зараз хворіють 37 414 осіб (7 664 перебувають у важкому стані), 39 002 людини виписані з лікарень.
Загальне число видужали при цьому вперше перевищило число тих, хто знаходиться на лікуванні - 37 414 осіб.
За останню добу по всій країні були виявлені 427 нових випадків зараження (з них 423 – в провінції Хубей), з лікарень виписали 2885 осіб (з них 2492 – в провінції Хубей), померли 47 (з них 45 – у провінції Хубей), зареєстровано ще 248 випадків з підозрою на коронавірус.
Нагадаємо: в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах. Найбільша кількість випадків хвороби зафіксовано в Італії - 821 зараження. Кількість померлих зросла до 21 особи.
Фото: Xinhua