Коронавірус вже забрав понад 2800 життів в Китаї

У Китаї кількість померлих від коронавірусу COVID-19 збільшилася до 2 835 осіб.

Про це повідомляє Національна комісія з охорони здоров'я КНР.

Число підтверджених випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягло 79 251. Зараз хворіють 37 414 осіб (7 664 перебувають у важкому стані), 39 002 людини виписані з лікарень.

Загальне число видужали при цьому вперше перевищило число тих, хто знаходиться на лікуванні - 37 414 осіб.

За останню добу по всій країні були виявлені 427 нових випадків зараження (з них 423 – в провінції Хубей), з лікарень виписали 2885 осіб (з них 2492 – в провінції Хубей), померли 47 (з них 45 – у провінції Хубей), зареєстровано ще 248 випадків з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо: в Європі коронавірус був зафіксований у 23 країнах. Найбільша кількість випадків хвороби зафіксовано в Італії - 821 зараження. Кількість померлих зросла до 21 особи.

Фото: Xinhua