Париж підтримав Анкару після авіаудару по турецьких військових в Ідлібі

Франція висловила солідарність із Туреччиною після атаки російської та сирійської авіації на конвой турецьких збройних сил у провінції Ідліб.

Про це заявив у п'ятницю міністр Європи та закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан після телефонної розмови з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я висловив моєму колезі співчуття і солідарність Франції із Туреччиною після атаки, проведеної учора проти турецьких сил на південному сході Сирії. Я засудив порушення з боку сирійського режиму і Росії щодо їхніх зобов'язань з деескалації у провінції Ідліб та щодо міжнародного гуманітарного права", - заявив глава французького МЗС.

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Ле Дріан укотре закликав режим президента Башара Асада та Росію припинити наступальні військові дії у регіоні та щодо повного дотримання їхніх зобов'язань у царині міжнародного гуманітарного права, включаючи припинення вогню.

Офіційний Париж також наголосив, що Росія має продовжити переговори з Туреччиною з метою врегулювання ситуації у провінції Ідліб політичним шляхом.

Міністр закордонних справ Франції також позитивно оцінив зусилля Анкари, спрямовані на допомогу сирійським біженцям, та запевнив у відданості Парижа і Євросоюзу в питанні мобілізації зусиль щодо врегулювання міграційної кризи.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада та Росії загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Фото: securityconference.de