Унаслідок зіткнення потяга з автобусом у Пакистані загинули 30 осіб
Укрінформ
У Пакистані щонайменше 30 людей загинули та десятки зазнали поранень внаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом.
Про це повідомляє The News.
"Щонайменше 30 осіб загинули, ще кілька десятків дістали поранення різного ступеня тяжкості унаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом на переїзді поблизу Рохрі в Пакистані", - йдеться в повідомленні.
Поранених госпіталізовано.
Деталі аварії та її причини з’ясовуються.
Як раніше повідомляло агентство, у пакистанському місті Карачі унаслідок витоку токсичного газу загинули щонайменше 14 осіб, ще понад 300 - постраждали.