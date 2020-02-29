Унаслідок зіткнення потяга з автобусом у Пакистані загинули 30 осіб

У Пакистані щонайменше 30 людей загинули та десятки зазнали поранень внаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом.

Про це повідомляє The News.

"Щонайменше 30 осіб загинули, ще кілька десятків дістали поранення різного ступеня тяжкості унаслідок зіткнення пасажирського потяга з автобусом на переїзді поблизу Рохрі в Пакистані", - йдеться в повідомленні.

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Поранених госпіталізовано.

Деталі аварії та її причини з’ясовуються.

Як раніше повідомляло агентство, у пакистанському місті Карачі унаслідок витоку токсичного газу загинули щонайменше 14 осіб, ще понад 300 - постраждали.