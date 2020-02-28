Заворушення в Індії: поліція заявляє про затримання понад 600 осіб

Поліція в Індії повідомила 28 лютого про затримання сотень людей через кілька днів після того, як в столиці країни Делі спалахнули найбільші міжконфесійні сутички за десятиліття.

Про це передає Радіо Свобода.

За даними поліції, щонайменше 38 людей загинули цього тижня внаслідок сутичок між індуїстами та мусульманами. При цьому на адресу влади Індії лунає міжнародна критика в неспроможності захистити мусульманську меншину.

У поліції Делі повідомили, що збирають докази, переглядають відео і вже затримали понад 600 осіб. Там додали, що нових сутичок наразі немає.

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Нагадаємо: протести в індійській столиці Нью-Делі спалахнули після ухвалення закону про внесення змін до закону про громадянство. На думку критиків, закон є антимусульманським і у перспективі може бути застосований проти 200 мільйонів мусульман в Індії, коли буде створений загальнодержавний реєстр громадян.

Фото: АА