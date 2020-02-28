Китай

Китай "засліпив" лазером військовий літак США над Тихим океаном

Укрінформ
Китайський військовий корабель застосував лазер бойового призначення для засліплення спостережного літака ВМС США, який перебував над Тихим океаном.

Інцидент стався минулого тижня, однак про нього стало відомо лише зараз, повідомив у п'ятницю телеканал CNN.

"ВМС США офіційно заявили, що минулого тижня китайський військовий корабель обстріляв лазером військового призначення спостережний літак американських ВМС P-8, коли той пролітав над Тихим океаном", - зазначається в повідомленні.

При цьому військово-морське командування США назвало "небезпечними та непрофесійними" дії китайської сторони.

"Лазери бойового призначення можуть потенційно завдати серйозної шкоди екіпажу та мореплавцям, а також системам суден та літаків", - заявили у військовому відомстві США.

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Лазерні установки військового призначення, які інколи називають "засліплюючими", випромінюють потужний промінь на великі відстані для тимчасового виведення з ладу приладів спостереження, а також пілотів та членів екіпажів.

У Пентагоні вже заявили, що офіційний Вашингтон готує дипломатичний демарш.

Тим часом, колишній радник Білого дому з питань національної безпеки Джон Болтон висловив свою оцінку діям китайських військових.

"Застосування Китаєм лазера військового призначення по літаку ВМС США є ворожим і абсолютно неприйнятним кроком. Південно-Китайське море – це не якась там нова провінція Китаю. США повинні й надалі використовувати свободу судноплавства для стримування Китаю", - наголосив ексрадник президента Трампа.

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Нагадаємо: інцидент відбувся в умовах постійної напруженості між Китаєм і США.

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