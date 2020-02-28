США запровадили винятки у санкціях проти Ірану через коронавірус

США зпроваджують низку винятків у санкціях проти Ірану на тлі поширення коронавірусу Covid-19 у цій країні.

Про це заявив державний секретар США Майкл Помпео, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"США запроваджують значні винятки щодо санкцій проти комерційного експорту до Ірану продуктів харчування, ліків, медичних виробів та сільськогосподарської продукції", - наголосив держсекретар США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати й надалі тісно взаємодіятимуть із країнами регіону Близького Сходу, щоби допомогти подолати цей виклик.

"США закликають Іран повною мірою та в прозорий спосіб співпрацювати з міжнародними організаціями допомоги та охорони здоров'я", - заявив глава американської дипломатії.

Він зауважив, що підтримка іранського народу залишиться серед пріоритетів США.

Як повідомляв Укрінформ, кількість загиблих від коронавірусу в Ірані збільшилася до 34 осіб, ще у 338 людей виявлено інфекцію.

Станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.