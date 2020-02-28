На кордоні з Туреччиною пів тисячі мігрантів розігнали сльозогінним газом

Прикордонники на північно-східному кордоні Греції з Туреччиною у п’ятницю застосували сльозогінний газ, щоб розігнати групу з 500 біженців та мігрантів, які намагалися потрапити на територію ЄС.

Про це повідомляє Ekathimerini.

«Охорона на грецькому північно-східному сухопутному кордоні з Туреччиною «зі стримуючою метою» використала сльозогінний газ і розігнала 500 біженців та мігрантів, що намагалися потрапити на територію Греції - члена ЄС – після того, як у ніч проти п’ятниці Туреччина послабила контроль над потоком мігрантів», - йдеться в повідомленні.

Грецька сторона заявила, що зранку в п’ятницю «турецькі прикордонники зникли», а натомість у бік Греції пішки попрямувала група з 500 біженців та мігрантів.

Як відомо, ситуація пов’язана з тим, що офіційна Анкара в ніч проти п’ятниці у зв’язку із загостренням на півночі Сирії, де вона протистоїть режиму Асада та його російським союзникам, заявила, що більше не заважатиме мігрантам потрапляти на територію Європейського Союзу.

Фото: Ekathimerini