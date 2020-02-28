Країни ЄС ратифікували угоду про поглиблене партнерство з Казахстаном

Країни ЄС і Європейський Парламент завершили процес ратифікації Угоди про поглиблене партнерство та співробітництво з Казахстаном, у документ набуде чинності з 1 березня 2020 року.

Така інформація оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

“З моменту, коли Казахстан став першою країною в Центральній Азії, яка підписала угоду про поглиблене партнерство і співробітництво з Європейським Союзом, ми досягли суттєвого розвитку наших відносин. На сьогодні Європейський Союз є найбільшим торговельним та інвестиційним партнером для цієї країни, у той час як Казахстан є найбільшим торговельним партнером для ЄС у Центральній Азії», - заявив з цього приводу Високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Угода про поглиблене партнерство і співробітництво між ЄС і Казахстаном була підписана у грудні 2015 року. З цього часу з’явилися нові інструменти співпраці – Комітети співпраці та Рада співробітництва, галузеві підкомітети та діалоги. Нині на долю ЄС припадає більше половини прямих іноземних інвестицій в економіку Казахстану.

Крім того, Євросоюз допоміг Казахстану у зміцненні системи управління, у економічних реформах та у перетвореннях в судовій системі та соціальному розвитку. Збільшилася кількість казахських студентів, які навчаються в європейських ВНЗ за програмою Erasmus+.

Як зазначається у повідомленні, після того, як ця угода набуде чинності, сторони зможуть повною мірою реалізувати її потенціал, включаючи реалізацію спільних заходів у боротьбі з кліматичними змінами, у проєктах із запровадження «чистої» енергетики, у промисловій модернізації та в комунікаційному розвитку, у інших сферах.

«З цією Угодою ми перегортаємо сторінку та розпочинаємо нову главу у наших відносинах йдеться у документі.