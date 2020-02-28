Країни ЄС допоможуть Італії, якій бракує захисних масок

Європейська Комісія, яка координує зусилля із боротьби зі сплеском коронавірусу Covid-19 в ЄС, з використанням можливостей Механізму цивільного захисту ЄС звернулася до країн членів із проханням солідарно допомогти Італії, що відчуває нестачу захисних масок.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Італія є частиною нашої європейської родини, і ми зробимо все, що ми можемо, щоб допомогти. Ми перебуваємо у постійному контакті з італійськими структурами цивільного захисту. Як ми говорили, від початку спалаху це вірус, який не знає кордонів, і всі країни мають виявляти солідарність та координувати заходи у відповідь», - зауважив з цього приводу Єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Як ідеться у повідомленні, Єврокомісія разом із країнами-членами прискорює процес спільного замовлення захисного обладнання. Головною метою таких зусиль є забезпечення доступу всіх країн-членів до необхідної кількості захисного обладнання та мінімізації його потенційної нестачі.

Зазначається також, що вчора Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Террі Бретон (Thierry Breton) оголосив про початок роботи з узагальнення ефекту, який сплеск коронавірусу має для європейської промисловості та ділової активності.

«Шкода для туризму та авіаційного транспорту є вже відчутною. І це лише початок», - зазначив Єврокомісар учора під час Ради ЄС з питань конкуренції.

За даними Єврокомісії, внаслідок удару коронавірусу у січні-лютому поточного року до Європи не прибули до 250 тисяч китайських туристів, що призвело до втрати близько 2 мільйонів днів проживання в готелях. Втрат зазнають також усі європейські перевізники. Єврокомісар Террі Бретон звернувся до всіх країн ЄС із проханням надавати Єврокомісії оперативну інформацію щодо обсягів втрат для оцінки та реагування на шкоду, яку COVID-19 завдає підприємствам і бізнесу по всій ланці товарного постачання.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

В Італії зареєстровано понад 650 випадків коронавірусу - найбільшу кількість після Китаю.

Фото: АА