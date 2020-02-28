Канада закликає до негайного припинення вогню в Сирії

Канада закликала сторони конфлікту у Сирії до негайного припинення вогню, аби не наражати цивільних на небезпеку.

Про це заявив міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада закликає до негайного припинення вогню в районі сирійського Ідліба та просить всі сторони поважати людську гідність й забезпечити повний, безпечний та безперешкодний гуманітарний доступ до цивільних у потребі”, - сказав Шампань.

Він наголосив, що Канада рішуче засуджує навмисні обстріли цивільних, шкіл, медиків та лікувальних закладів, що нині відбуваються в Ідлібі. “Ці напади на безневинних цивільних, вчинені сирійським режимом, його прибічниками та іноземними помічниками, мають припинитися”, - зазначив міністр.

Шампань додав, що Канада підтримує нещодавній заклик Генсека ООН щодо пошуку політичного рішення для припинення гуманітарної кризи. "Лише погоджене гуманітарне рішення може забезпечити тривале й мирне врегулювання сирійського конфлікту”, - підсумував глава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч проти 28 лютого сталося загострення ситуації в Ідлібі. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада та Росії загинуло 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.

Фото: AA