Від коронавірусу помер перший британець

У Японії помер громадянин Великої Британії, який заразився коронавірусом під час карантину на лайнері Diamond Princess.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на МОЗ Японії.

"Британець помер після того, як заразився коронавірусом, перебуваючи на карантині в Японії на лайнері Diamond Princess", - йдеться у повідомленні.

За інформацією телеканалу, це перша у світі смерть громадянина Великої Британії від коронавірусу.

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Зазначається, що вже шестеро людей загинули після того як підхопили коронавірус на лайнері. Але, британець став першим летальним випадком серед іноземців.

Як повідомлялося, на початку лютого круїзний лайнер Diamond Princess зупинили на карантин поблизу Йокогами. На борту лайнера перебувало понад 3,7 тисячі осіб, серед них 25 українців, які є членами екіпажу. Згодом у двох українців підтвердився коронавірус.

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19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег.

За даними МОЗ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Фото: АА