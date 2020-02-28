Анкара запевнила ЄС, що не має наміру відкривати кордони для біженців

Анкара запевнила ЄС, що не має наміру відкривати кордони для біженців

Укрінформ
ЄС не отримував від турецької сторони жодних повідомлень про зміну політики стосовно пошукувачів притулку, біженців і мігрантів відповідно до спільної заяви між ЄС і Туреччиною з цього приводу, і МЗС Туреччини підтвердило, що угода залишається чинною.

Про це у п’ятницю в Брюсселі під час брифінгу заявив речник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У тому, що стосується спекуляцій навколо руху мігрантів у Туреччині, я хочу підкреслити, що на сьогодні немає жодного офіційного повідомлення турецької сторони про зміни у їх політиці стосовно міграції або надання притулку. Спільна Заява ЄС-Туреччина, яка була прийнята, щоб стримати незаконну міграцію, - ця угода залишається чинною… Це вже сьогодні було підтверджено у заяві міністерства закордонних справ Туреччини", - зазначив Стано.

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Він зауважив, що ЄС уже висловлював свою позицію стосовно того, що ескалація в Ідлібі несе велику небезпеку переростання у міжнародний конфлікт і має бути зупинена негайно. Бойові дії в Сирії, за словами речника ЄС, не лише несуть із собою величезні руйнування, але й відчай та страждання для мирного населення, що надає поштовх для нових хвиль міграції як у Туреччину, так і з Туреччини.

"Ми свідомі повідомлень, які розповсюджуються низкою джерел та у соціальних мережах, щодо масованого руху біженців або мігрантів до європейських кордонів. Але у цьому сенсі ми маємо спиратися на власну оцінку, яка виходить від країн-членів і відповідних європейських агентств. Ми слідкуємо за розвитком подій дуже уважно, і необхідні заходи будуть прийняті, якщо в них буде необхідність", - наголосив Стано.

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