В Азербайджані зафіксували перший випадок коронавірусу

В Азербайджані зафіксували перший випадок інфікування коронавірусом - пацієнтом став громадянин РФ.

Про це повідомляє Trend з посиланням на оперативний штаб при Кабміні.

«При перетині держкордону з Іраном в напрямку Азербайджану у нього (громадянина РФ - ред.) були виявлені первинні ознаки коронавірусу, у зв'язку з чим його помістили в спеціальний інфекційний бокс лікарні. Результати проведених аналізів і тестів виявилися позитивними», - йдеться в повідомленні.

Нині стан здоров'я пацієнта стабільний.

Як зазначається, Азербайджан вживає відповідних заходів для припинення поширення вірусу і його небажаних наслідків. Також з метою отримання необхідної інформації ведеться робота зі встановлення осіб, з якими контактував пацієнт, виявлення джерела зараження пацієнта, а також шляхів поширення та інших випадків інфікування.

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі сягнула 83 399, з них 2 858 летальних. Одужали 36 659 осіб.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.