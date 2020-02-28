У Франції від коронавірусу вилікували 12 хворих

У Франції уже зафіксовано 38 випадків зараження коронавірусом Cоvid-19.

Про це йдеться у спеціальному інформаційному бюлетені уряду країни, який оновлюється щоденно, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

За актуальними даними, станом на 28 лютого у Франції зафіксовано 38 випадків зараження коронавірусом, що на 20 більше, ніж було підтверджено з початку тижня.

Двадцять чотири пацієнти госпіталізовані. Дванадцять людей одужали та залишити медичні заклади.

Двоє осіб – 80-річний китайський турист та 60-річний француз – померли. При цьому померлий французький громадянин, який працював учителем, не відвідував регіони, які становлять високий рівень ризику поширення коронавірусу. Ця обставина викликає особливе занепокоєння у фахівців.

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон визнав, що країна опинилася перед загрозою епідемії, спричиненою коронавірусом.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83389 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них – більше 2800 – летальні. Одужали вже близько 33 тис. осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

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