Які інструменти впливу має Туреччина проти Росії?

Туреччина має немало «інструментів впливу», здатних поставити Пу в «коленопреклоненную позу»

У контексті російсько-турецького зіткнення в Сирії. У Туреччини є кілька інструментів, щоб поставити Пу в "коленопреклоненную позу". І це необов'язково військові інструменти.

1. Нуль імпорту газу з РФ. Заміна його азербайджанським та СПГ. Минулий рік показав можливість цього.

2. Тимчасове обмеження руху нафтових танкерів з російських Новоросійська та Туапсе через Босфор. А це понад 1/3 нафтового експорту РФ.

3. Переривання "сирійського експресу" – руху кораблів і суден ЧФ РФ через Босфор до Сирії.

І це ще не все....

Михайло Гончар

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