Президента Монголії відправили на двотижневий карантин після візиту до Китаю
Про це повідомляє CNN.
Як зазначає місцеве інформагентство Montsame, Баттулга разом з кількома іншими урядовцями, в тому числі з главою МЗС Монголії, нещодавно відвідали Китай. Там вони зустрілися з президентом КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Кецяном.
«Делегація, включно з президентом (Баттулгою - ред.), була негайно поміщена на двотижневий карантин після повернення до Монголії в четвер увечері, з метою запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.
На даний момент у Монголії не виявляли жодних випадків коронавірусу.
Уряд країни наказав закрити всі школи до кінця березня, а доставка вугілля до Китаю призупинена до 2 березня.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла 83389.
В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.