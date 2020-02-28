Президента Монголії відправили на двотижневий карантин після візиту до Китаю

Президент Монголії Халтмаагійн Баттулга був поміщений на 14-денний карантин після одноденного візиту до Китаю.

Про це повідомляє CNN.

Як зазначає місцеве інформагентство Montsame, Баттулга разом з кількома іншими урядовцями, в тому числі з главою МЗС Монголії, нещодавно відвідали Китай. Там вони зустрілися з президентом КНР Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Кецяном.

«Делегація, включно з президентом (Баттулгою - ред.), була негайно поміщена на двотижневий карантин після повернення до Монголії в четвер увечері, з метою запобіжного заходу», - йдеться у повідомленні.

На даний момент у Монголії не виявляли жодних випадків коронавірусу.

Уряд країни наказав закрити всі школи до кінця березня, а доставка вугілля до Китаю призупинена до 2 березня.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.