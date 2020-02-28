У Західній Африці зафіксували перший випадок коронавірусу

У Нігерії, що розташована у Західній Африці, виявили перший випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на міністра охорони здоров'я Нігерії Осагі Еханіре.

"Пацієнт клінічно стабільний, у нього відсутні серйозні симптоми, за ним наглядають в інфекційній лікарні в районі Яби у Лагосі", - сказав Еханіре.

За словами міністра, пацієнтом виявився громадянин Італії, який працює у Нігерії. 25 лютого він повернувся з Італії до Лагосу, після чого у нього діагностували коронавірус.

Як зазначається, даний випадок є третім на африканському континенті.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.

Фото: АА