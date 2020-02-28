Країни ЄС не планують контроль всередині Шенгену через коронавірус - Єврокомісія

У Європейській комісії наголосили, що жодна з країн Євросоюзу не збирається запроваджувати прикордонний контроль всередині Шенгенської зони через коронавірус.

Про це повідомляє DW з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

"Жодна з країн Євросоюзу не збирається запроваджувати прикордонний контроль всередині Шенгенської зони через поширення коронавірусу SARS-CoV-2", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас всі "країни, що приєдналися до Шенгенської угоди, продовжують здійснювати звичайний режим контролю на зовнішніх кордонах, але з посиленим контролем осіб, які повертаються з уражених регіонів".

В ЄС вважають прикордонний контроль неефективним методом стримування поширення SARS-CoV-2.

"Кордони не зупиняють вірус", - відзначає один з чиновників ЄС і пояснює, що якщо людина з симптомами COVID-19 вже прибула на прикордонний пункт, то коронавірус буде поширюватися незалежно від того, чи відішлють хворого туди, звідки він прибув. Ізоляцію носія вірусу в Єврокомісії називають більш прийнятною мірою.

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Ризик появи нових вогнищ поширення коронавірусу в ЄС оцінюють від середнього до високого, заявив співрозмовник DW в Брюсселі. А ризик поширення SARS-CoV-2 на весь ЄС істотно менший - від низького до середнього. "Локальні осередки можуть виникати, але як тільки їх ідентифікували, у нас є можливості стримати поширення", - пояснив чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі, станом на ранок п’ятниці сягнула 83389.