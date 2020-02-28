Італійська поліція перехопила понад три тонни кокаїну призначеного для Марселя

Понад три тонни кокаїну з Південної Америки, які мали прибути до порту Марсель, були вилучені в Італії у ході міжнародної поліцейської операції.

Про це заявила прокурор Марселя Домінік Лорен, повідомляє AFP.

«Запакований у 90 спортивних валіз, захованих у контейнер посеред вантажу бананового пюре, кокаїн був вилучений італійськими карабінерами під час зупинки судна в Ліворно (Західна Італія) ще у понеділок», - зазначила вона.

Вантаж оцінюється у 230 млн євро. Троє осіб, які повинні були перевезти наркотики до Франції, були заарештовані поблизу Марселя. У операції брало участь понад 50 правоохоронців.

«Це найбільша партія кокаїну, що була вилучена на материковій Франції", - сказала Домінік Лорен.

Раніше повідомлялося, що найбільший вантаж з кокаїном було арештовано французькими правоохоронцями у 2006 році біля Мартиніки. Тоді на борту панамського вантажного судна містилося 4,3 тонни цього наркотика. Загалом торік у Франції було вилучено рекордну за усю історію країни кількість кокаїну - 14,5 тонн.