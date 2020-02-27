Конгресмени розбираються, чи тиснув Трамп на Україну через Світовий банк

Конгресмени розбираються, чи тиснув Трамп на Україну через Світовий банк

Лист
Укрінформ
Деякі американські конгресмени занепокоєні, що Білий дім міг підключити наближеного до президента Трампа главу Світового Банку Девіда Малпасса до тиску на Україну в серпні 2019 року, коли той зустрічався з президентом Зеленським у Києві.

Про це йдеться в листі законодавців Малпассу, оприлюдненому на сайті одного зі співавторів звернення, конгресмена Денні Гека.

"Пишемо вам, оскільки хочемо зрозуміти контекст вашого візиту до Києва 22-23 серпня 2019 року, а також додаткову інформацію щодо планів Світового банку по роботі з Україною в подальшому", - зауважили в листі законодавці.

Вони підкреслили, що підтримують ініціативи Світового банку, спрямовані на зростання української економіки та зміцнення її демократичних інститутів.

"Однак ми маємо занепокоєння, що ваша зустріч 23 серпня 2019 року з Президентом Володимиром Зеленським також збіглася з розпалом кампанії президента Трампа (в період з 25 липня по 11 вересня 2019 року) щодо тиску на Президента України Зеленського з метою порушення кримінального розслідування проти його (Д.Трампа - ред.) політичних опонентів", - зауважили конгресмени.

У цьому зв'язку вони звернули увагу, що з того часу "Світовий банк не затвердив жодних нових проєктів для України".

Члени Конгресу США також розмістили перелік конкретних запитань до глави Світового банку, які могли би розкрити деталі його візиту в Україну в серпні.

Зокрема, законодавці хочуть дізнатися, коли було ухвалене рішення відвідати Україну; чи відбувалася координація візиту з іншими членами правління банку; хто ще був долучений до делегації. Крім того, які пропозиції озвучувалися з боку СБ у Києві; чи порушувалися питання щодо "Бурісми", Гантера Байдена чи Віктора Шокіна. Водночас, конгресмени запитують, які проєкти Світового Банку щодо України були відкладені за цей період, і які розглядаються в подальшому.

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Під зверненням поставили підписи конгресмени США Денні Гек, Джим Гаймс, Ед Перлмуттер, Хуан Варгас, Дженніфер Уекстон та Стівен Лінч. Занепокоєння членів Конгресу США пов'язані, здебільшого, з тим, що призначення голови Світового банку традиційно є квотою уряду Сполучених Штатів. Девід Малпасс під час виборів президента США в 2016 році був старшим економічним радником Дональда Трампа. У 2017 році він був призначений заступником міністра фінансів США з міжнародних справ. З 9 квітня 2019 року Девід Малпасс очолює Світовий банк.

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