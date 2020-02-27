Число загиблих від коронавірусу Covid-19 в Ірані зросло до 26 осіб, ще 245 осіб заразилися.

Про це заявив у четвер, 27 лютого, представник Міністерства охорони здоров'я Ірану Кіануш Джаханпур, повідомляє IRNA.

"З учорашнього дня виявлено 106 нових випадків зараження вірусом, тобто 245 осіб у країні наразі заражені хворобою. Число загиблих від коронавірусу в Ірані зросло до 26 осіб", - повідомив він.

З нових випадків зараження коронавірусом 38 зафіксовано в Тегерані, 23 - в Гіляні, 7 - у Кумі, 1 - у Хамадані, 8 - в Ісфахані, 7 - в Мазандарані, 5 - в Ардебілі, 3 - в Альборзі, 1 - в Хоросане Разаві , 3 - в Семнані, 2 - в Керманшаху, 3 - в Лорестані, 1 - в Курдистані, 1 - в Єзді, 1 - у Західному Азербайджані і 2 - у Східному Азербайджані, розповів чиновник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА