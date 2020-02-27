Віцепрезидентка Ірану підхопила коронавірус — ЗМІ

У віцепрезидентки Ірану з питань жінок та сімейних справ Масумех Ебтекар - позитивний тест на коронавірус, від якого в країні загинули вже 22 особи.

Про це повідомляє Al-Arabiya з посиланням на місцеві ЗМІ.

“Віцепрезидентка Ірану з питань жінок та сімейних справ Масумех Ебтекар має позитивний тест на коронавірус”, - йдеться у повідомленні.

Вона стала першим членом уряду президента країни Хассана Рухані, яка заразилася вірусом.

Зазначається, що серед іранських політиків вже відомо про три випадки захворювання коронавірусом — рядового депутата парламенту, члена комітету з питань нацбезпеки й закордонних справ та заступника міністра МОЗ.

Раніше стало відомо, що кількість загиблих в Ірані від коронавірусу зросла до 22 осіб, ще 141 людина інфікована.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.