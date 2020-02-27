У Дарданеллах через шторм пором сів на мілину
Укрінформ
У протоці Дарданелли через шторм збився з курсу та сів на мілину пором «Aydın Kaptan-2», що перевозив пасажирів та автомобілі.
Про це повідомляє CNN Turk.
«Через шторм пором «Aydın Kaptan-2», який здійснює перевезення пасажирів та транспортних засобів, сів на піщаний намив неподалік причалу», - йдеться у повідомленні.
Пором належить приватній компанії, вийшов із пристані міста Чардак району Лапсекі о 12:00 та тримав курс на Геліболу.
До порома було відправлено рятувальний катер, інформації про постраждалих на разі не надходило.
Фото: CNN Turk