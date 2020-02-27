Ізраїль заборонить в'їзд італійцям через коронавірус

Ізраїль з метою запобігання поширенню коронавірусу заборонить в'їзд на свою територію громадянам Італії та іноземцям, які відвідували цю країну протягом останніх двох тижнів.

Про повідомляє Bloomberg.

"Ізраїль заборонить в'їзд іноземних громадян, які прибувають з Італії через поширення коронавірусу в цій країні", - йдеться у повідомленні. У заяві міністерства внутрішніх справ зазначається, що будь-який громадянин іноземної країни, який проводив час в Італії протягом останніх двох тижнів, не отримає можливості в'їзду до Ізраїлю.

Ізраїль раніше заборонив в'їзд іноземцям, які нещодавно відвідували низку країн Азії, серед яких Китай, Японія та Південна Корея.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: АА