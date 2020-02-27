"Примус до інтеграції": Лукашенко показав Путіну добірку пропаганди в КремлеЗМІ

Президент Білорусі Олександр Лукашенко говорить про готовність країни до подальшої інтеграції з Росією, але без "примусу до інтеграції" з російської сторони.

Про це повідомляє держагентство БелТА за підсумками зустрічі Олександра Лукашенка з головою колегії Євразійської економічної комісії (ЄЕК) Михайлом Мясніковичем.

"Ми залишаємося, як завжди, віддані реальній інтеграції без примушування до інтеграції. Новий термін з'явився в союзі - "примус до інтеграції". І дивно, що почалося це з примушування до інтеграції Білорусі", - сказав Лукашенко.

Як позитивний приклад інтеграційної взаємодії Лукашенко згадав першого президента РФ Бориса Єльцина. "Ще разом з першим президентом Росії Борисом Єльциним білоруська сторона завжди ініціювала реальну інтеграцію Росії та Білорусі, економік, життя людей тощо. Зберігаючи суверенітет і незалежність", - сказав білоруський лідер.

За його словами, тоді, за часів Єльцина, "взагалі не говорили про те, що хтось має втратити суверенітет і незалежність". "Коли розбагатіли, особливо Росія, почалися незрозумілі штовханина і метушня. І, як я вже сказав, примус до інтеграції", - вдруге підкреслив президент Білорусі.

При цьому подібний "примус" супроводжується масштабною пропагандою в російських ЗМІ. Лукашенко повідомив, що пред'явив президентові РФ Володимиру Путіну відповідну добірку публікацій.

Наразі Росія і Білорусь ведуть узгодження "дорожніх карт" щодо інтеграції в рамках оновленої програми дій для створення союзної держави. Планується, що всі інтеграційні дорожні карти наберуть чинності з 1 січня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Лукашенко заявляв, що вважає зрадою "розчинення" Білорусі у "братній" Росії, республіка не може бути частиною будь-якої іншої країни.