У Південній Кореї виявили за день більше випадків коронавірусу, ніж у Китаї
Про це повідомляє Yonhap.
“505 нових випадків (коронавірусу у Південній Кореї — Ред.) за добу є найбільш стрімким зростанням, навіть більшим ніж у Китаї з 433 новими випадками. Загалом в країні вже зафіксовано 1 766 інфікованих”, - йдеться у повідомленні.
Водночас медики почали тестувати понад 210 тис. членів секти у місті Тегу, адже стрімке зростання інфікування коронавірусом у країні пов'язують саме з останньою зустріччю секти, на якій був присутній щонайменше один інфікований.
Раніше Міноборони Південної Кореї й США вирішили відтермінувати проведення спільних військових навчань через побоювання поширення коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.
Фото: Yonhap