У Південній Кореї виявили за день більше випадків коронавірусу, ніж у Китаї

Кількість нових зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом у Південній Кореї за минулу добу становить 505, що більше ніж у Китаї — 433.

Про це повідомляє Yonhap.

“505 нових випадків (коронавірусу у Південній Кореї — Ред.) за добу є найбільш стрімким зростанням, навіть більшим ніж у Китаї з 433 новими випадками. Загалом в країні вже зафіксовано 1 766 інфікованих”, - йдеться у повідомленні.

Водночас медики почали тестувати понад 210 тис. членів секти у місті Тегу, адже стрімке зростання інфікування коронавірусом у країні пов'язують саме з останньою зустріччю секти, на якій був присутній щонайменше один інфікований.

Раніше Міноборони Південної Кореї й США вирішили відтермінувати проведення спільних військових навчань через побоювання поширення коронавірусу.

Читайте також: МЗС радить утриматися від поїздок до двох міст у Південній Кореї

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: Yonhap