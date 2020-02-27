В Ірані від коронавірусу померли 22 особи, 141 - інфікована

Кількість загиблих в Ірані від коронавірусу зросла до 22 осіб, ще 141 людина інфікована.

Про це повідомляє Gulf News з посиланням на іранське державне інформаційне агентство IRNA.

"В Ісламській Республіці Іран від нового коронавірусу померли 22 людини та підтверджено 141 випадок зараження", - йдеться у повідомленні.

Наразі вірус вже зафіксований у 20 із 31 провінції країни, а найбільшим осередком зараження є місто Кум з 63 підтвердженими випадками.

Експерти занепокоєні можливістю приховування Іраном справжньої кількості загиблих та інфікованих, враховуючи швидке поширення захворювання у країнах Перської затоки, громадяни яких нещодавно відвідували країну.

Водночас президент Ірану Хассан Рухані заявив, що в найближчий час не планується вводити карантин у містах, проте визнав, що для встановлення контролю над вірусом країні може знадобитися “від одного до трьох тижнів”.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: AA