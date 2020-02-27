Коронавірус дістався нового регіону в центрі Італії

В Італії у регіоні Абруццо, що в центрі країни, зафіксовано перший випадок зараження вірусом COVID-19.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Виявлено перший ймовірний випадок коронавірусу в Абруццо", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, пацієнт приїхав до Абруццо навідати родичів з найбільш ураженого коронавірусом регіону Ломбардія на півночі Італії.

Чоловіка ушпиталили до інфекційного відділення лікарні міста Терамо, поки він отримав позитивний результат першого тесту на Covid-19. Підтвердження зараження вірусом надійде лише за результатами другого тесту, що буде здійснено в Інституті Спалланзані у Римі.

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Як повідомлялося, напередодні італійські ЗМІ поінформували про шпиталізацію українки із коронавірусом. Загалом в Італії кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19, перевищила 450 осіб.

У світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: AA