ЄС може запровадити нові санкції проти Росії за кібератаки – Bloomberg

Європейський Союз може запровадити нові санкції проти Росії та Китаю за кібернетичні атаки та хакерство.

Про це з посиланням на неназваних європейських дипломатів пише Bloomberg.

«Європейський Союз може запровадити санкції за кібернетичні атаки проти російських та китайських установ та проти кількох осіб, з огляду на зростаючу тривогу навколо стану мережевої безпеки Співтовариства. П’ять дипломатів, що обізнані зі справою, повідомили, що переговори навколо запропонованих заходів розпочнуться вже протягом поточного тижня, хоча відмовилися називати назви установ або прізвища осіб», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, якщо такі санкції будуть ухвалені, це стане першим випадком, коли ЄС застосовує так званий «кібернетичний режим санкцій» - пакет обмежень, який включає заборону на подорожі та заморожування активів за навмисні кібернетичні напади. Також «Bloomberg» припускає, що такі заходи можуть стати відповіддю на занепокоєння США, зокрема, щодо «м’якої» позиції Євросоюзу стосовно Китаю та спротиву європейців рекомендаціям Вашингтону заборонити застосування технологій китайської компанії Huawei у розвитку телекомунікаційних мереж наступного покоління (5G).

За повідомленнями європейських ЗМІ, китайський технологічний гігант Huawei оголосив про укладення вже 91 контракту на спорудження швидкісних телекомунікаційних мереж 5G по усьому світу, серед них 47 укладені з європейськими операторами. Серед європейських партнерів китайської компанії провідні національні телекомунікаційні компанії країн ЄС, включаючи іспанську Telefonica, швейцарську Sunrise та нідерландську KPN.

Водночас, Сполучені Штати попереджають ЄС про небезпеку такого роду угод з огляду на ймовірне використання цих технологій для електронного шпіонажу.

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Як повідомляв Укрінформ, 15 лютого під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції міністр оборони США Марк Еспер заявив, що ігнорування європейцями небезпеки китайських технологій 5G може зашкодити НАТО та трансатлантичним зв’язкам в цілому. На його думку, Європа нині відстає від США в розумінні небезпек, що постають у кібернетичному просторі.

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Після кібернетичного нападу на Грузію, в якому влада цієї країни прямо звинуватила ГРУ Росії, Високий представник ЄС Жозеп Боррель виступив із окремою заявою від імені 27 країн ЄС, в якій засудив таку кібернетичну атаку, але жодним словом не згадав про Росію, як джерело її походження.