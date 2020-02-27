Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Укрінформ
Законодавці Тунісу сьогодні затвердили склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Елієсом Фахфахом.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Новий коаліційний уряд Тунісу здобув вотум довіри парламенту вранці у четвер, закінчивши багатомісячну політичну кризу та уникнувши таким чином позачергових виборів", - йдеться у повідомленні.

Після дебатів, що тривали понад 14 годин, депутати парламенту Тунісу проголосували 129-ма голосами на користь призначення уряду Фахфаха.

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Минулого тижня президент Тунісу Каїс Саїд пригрозив розпустити парламент та закликав до проведення позачергових виборів, якщо новий уряд не зможе здобути вотум довіри.

Фахфах пообіцяв сформувати уряд з представників партій, що підтримують цілі революції 2011 року та налаштовані викорінити корупцію в країні.

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