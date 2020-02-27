Парламент Тунісу затвердив новий уряд

Законодавці Тунісу сьогодні затвердили склад нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Елієсом Фахфахом.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Новий коаліційний уряд Тунісу здобув вотум довіри парламенту вранці у четвер, закінчивши багатомісячну політичну кризу та уникнувши таким чином позачергових виборів", - йдеться у повідомленні.

Після дебатів, що тривали понад 14 годин, депутати парламенту Тунісу проголосували 129-ма голосами на користь призначення уряду Фахфаха.

Минулого тижня президент Тунісу Каїс Саїд пригрозив розпустити парламент та закликав до проведення позачергових виборів, якщо новий уряд не зможе здобути вотум довіри.

Фахфах пообіцяв сформувати уряд з представників партій, що підтримують цілі революції 2011 року та налаштовані викорінити корупцію в країні.