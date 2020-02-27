В Естонії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

В Естонії зафіксували перший випадок зараження новим типом коронавірусу у громадянина Ірану, який прибув автобусом із Риги.

Про це в четвер, 27 лютого, у прямому ефірі ранкового шоу на телеканалі ETV заявив міністр соціальних справ Танель Кийк, повідомляє ERR.

"Сьогодні вранці надійшла інформація про те, що в Естонії станом на вечір учорашнього дня виявлено першого зараженого. Йдеться про постійного жителя Естонії, який не є її громадянином. Більш точну інформацію дасть Департамент здоров'я", - розповів Кийк.

Інфікований повернувся до Естонії в середу ввечері з Ірану. Наразі його ізольовано. "За моєю інформацією, йдеться про громадянина Ірану", - уточнив Кийк.

За його словами, хворий прибув до Естонії автобусом з Риги, повітряним і морським транспортом він не користувався. Іноземець сам викликав собі швидку допомогу на Талліннський автовокзал. Нині естонська влада з'ясовує інформацію про інших пасажирів цього автобуса.

За даними Департаменту здоров'я, хворого помістили до клініки інфекційних захворювань при Ляене-Талліннській центральній лікарні.

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Більш детальну інформацію естонська влада має намір надати протягом дня на спеціальній прес-конференції.

Останніми днями Іран стає одним із епіцентрів поширення епідемії коронавірусу за межами Китаю. За даними на 26 лютого, кількість зафіксованих в Ірані випадків зараження досягла 95, збільшившись за добу більш ніж на 30. З Ірану коронавірус потрапив до кількох сусідніх країн на Близькому Сході.

Фото: АА