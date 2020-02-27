Саудівська Аравія тимчасово заборонила паломництво через коронавірус  

Уряд Саудівської Аравії вирішив тимчасово заборонити паломникам відвідувати святі місця з метою запобігти поширенню коронавірусу.

Про це інформує The National.

"Саудівська Аравія у четвер запровадила тимчасову заборону на візити до релігійних місць в країні на тлі занепокоєння щодо поширення коронавірусу у регіоні та безпеки паломників", - йдеться у повідомленні.

Влада впроваджує тимчасову заборону на в'їзд до королівства задля відвідування релігійних об'єктів, включаючи Мекку та Медіну, як один з запобіжних заходів із метою запобігання поширенню коронавірусу.

Також Саудівська Аравія тимчасово заборонить в'їзд для осіб, які мають туристичні візи, з країн з підтвердженими випадками коронавірусу.

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Міністерство закордонних справ заявило, що заходи вживаються відповідно до рекомендацій міжнародних органів охорони здоров'я та з метою підтримки глобальних зусиль зі стримування епідемії.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

Фото: АА