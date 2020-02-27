Трамп призначив віцепрезидента Пенса відповідальним за боротьбу з коронавірусом

Дональд Трамп призначив віцепрезидента США Майкла Пенса відповідальним за зусилля американського уряду в боротьбі з поширенням коронавірусу COVID-19.

Про це президент США заявив на спеціальній прес-конференції в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Майкл Пенс працюватиме з професіоналами, лікарями й усіма, хто буде залучений до цього", - наголосив американський лідер.

При цьому він зауважив, що США повністю готові протистояти подальшому поширенню коронавірусу: "Завдяки тому, що ми зробили, ризик для американського народу залишається дуже низьким".

Водночас президент США не став заперечувати проти ініціативи сенаторів-демократів, які запропонували виділити $8,5 млрд на екстрене фінансування заходів боротьби з коронавірусом.

"Ми витрачатимемо всі кошти, які виділятимуться. Але сподіваюся, нам не доведеться витрачати стільки, бо ми справді вважаємо, що зробили чудову роботу та звели небезпеку до мінімуму", - наголосив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Білий дім виступив із запитом до Конгресу щодо виділення додаткових $2,5 млрд на боротьбу з коронавірусом. Демократи в Сенаті розкритикували його через те, що запит передбачав залучення коштів з інших фондів, у тому числі з фінансування боротьби проти вірусу Ебола.

А вже у середу лідер демократичної меншості в Сенаті Чак Шумер запропонував виділити на протидію коронавірусу $8,5 млрд за іншою схемою залучення бюджетних коштів.