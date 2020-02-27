Глава Пентагону пояснив, чому США посилюють свій ядерний потенціал

США вважають ядерні можливості Росії реальною загрозою для світу, тож дбають про свою безпеку (а також своїх союзників) шляхом посилення власного ядерного потенціалу.

Про це під час слухань у комітеті з питань збройних сил Палати представників Конгресу США заявив міністр оборони країни Марк Еспер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ідеться про надійну ефективну ядерну міць, яка може гарантувати нам безпеку до 2030-х років і надалі", - зазначив Еспер на слуханнях, присвячених бюджету Пентагону на 2021 фінансовий рік.

При цьому він підкреслив, що Америка не намагається вступати в гонитву озброєнь з Росією.

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Як зазначив очільник оборонного відомства США, зараз зусилля спрямовуються на "рекапіталізацію ядерної тріади", що включає розвиток стратегічного стримування на землі, у повітрі (із залученням бомбардувальників B21), а також на морі (підводні човни класу Columbia).

"Те, що ми робимо, потрібно, аби гарантувати Америці безпеку", - наголосив міністр оборони США.