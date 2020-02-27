Через підозру на коронавірус у Румунії ізолювали 26 осіб - ЗМІ
Про це повідомляє The Romania Journal.
“Жодного підтвердженого випадку коронавірусу в Румунії немає. 26 осіб перебувають на карантині, 2777 спостерігаються вдома”, - наводить видання офіційні дані.
У публікації зазначається, що 18-22 лютого у Румунії перебував 71-річний італієць, у якого після повернення на батьківщину виявили вірус.
У Румунії гість з Італії спілкувався щонайменше з півсотнею людей, і тепер влада намагається встановити всіх, із ким він контактував.
В Інституті інфекційних хвороб у Бухаресті заявляють, що ризик поширення цим італійцем вірусу на території Румунії, є низьким.
Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.
В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: Сіньхуа