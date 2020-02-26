Наїзд автомобіля в Німеччині: поліція не вбачає політичних мотивів

Наїзд на юрму учасників карнавалу у німецькому містечку Фолкмарсен, земля Гессен, найімовірніше, був скоєний не з політичних мотивів.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung з посиланням на слідчих.

«Політичні та ідеологічні причини наразі значною мірою відкинуті. Версія, що Моріс П. опинився в життєвій кризі та мимовільно вирішив це зробити, розглядається разом з іншими», - йдеться у повідомленні.

Слідчі сподіваються отримати підказки після вивчення даних з мобільного телефона зловмисника та інших носіїв інформації.

Сам підозрюваний зазнав тяжких травм і не може свідчити.

Ордер на його арешт був виданий за підозрою у замаху на вбивство, завданні тілесних ушкоджень, що становлять загрозу життю здоров'ю, і небезпечній їзді.

Тим часом, кількість постраждалих зросла до 61 особи, серед яких 20 дітей, наймолодшому 2 роки.

Зазначається, що зловмисник потрапляв у поле зору правоохоронців, проте не як правоекстреміст.

Деякі ЗМІ повідомляють, що він вживав наркотики.

Водночас, із посиланням на свідків повідомляється, що зловмисник чекав за кермом кілька годин до того, як наїхав на людей.

Як повідомлялося, 24 лютого вдень 29-річний чоловік в'їхав на великій швидкості у групу учасників карнавальної ходи у Фолькмарзені. Водій був заарештований на місці.