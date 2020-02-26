Кількість заражених коронавірусом у Кувейті зросла до 26

Кількість випадків зараження коронавірусом у Кувейті зросла до 26.

Про це повідомляє KUNA з посиланням на Міністерство охорони здоров'я країни.

“Кількість інфікованих коронавірусом у Кувейті зросла до 26 випадків”, - йдеться у повідомленні.

За даними МОЗ, стан здоров'я усіх хворих стабільний. Їм надається медична допомога.

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Раніше у Бахрейні повідомили про перший випадок зараження коронавірусом, у Кувейті - про три випадки. Всі позитивні тести на зараження коронавірусом зафіксовані у громадян, які прибули з Ірану.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Фото: AA