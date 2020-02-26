Французький розвідник і кремлівська пропаганда: як Європа програє гібридну війну

Колишній високопосадовець у системі зовнішньої розвідки Франції заангажований RT до співпраці

Починаючи з березня, 77-річний Ален Жюйє вестиме двічі на місяць 13-хвилинну програму «La Source» («Джерело») про геополітику, повідомив цього тижня телеканал RT France (російський телеканал, що мовить французькою) у своїй публічній заяві. Зокрема, у програмі йтиметься про проблеми дипломатії, конфліктів, тероризму і конкурентної (економічної - ред.) розвідки.

Не можна не визнати, що для російської сторони залучення до співробітництва такого відомого, авторитетного, досвідченого і заслуженого перед Республікою французького діяча є досягненням. Цей факт лише посилить пропагандистську риторику федерального телеканалу та сприятиме легалізації його глобальної підривної діяльності, що здійснюється під прикриттям журналістики на фронтах розв'язаної Кремлем гібридної війни проти Заходу.

КОЛИШНІХ НЕ БУВАЄ…

У пресі, з подачі самого RT, Жюйє називають колишнім «главою зовнішньої розвідки» Франції. Загалом таку подачу можна вважати відповідною дійсності, хоча цей діяч ніколи не був головним керівником розвідувального органу Франції – Генерального директорату з питань зовнішньої безпеки (DGSE). У системі управління цього відомства, що підпорядковується Міністерству збройних сил та має річний бюджет близько 700 млн євро, у 2002-2003 роках Жюйє обіймав посаду директора саме з питань розвідки. Далі, до 2009 року він виконував обов'язки високої відповідальної особи з питань економічної розвідки при Генеральному секретаріаті національної оборони при президентові Республіки. Це міжвідомчий орган на кшталт РНБО, як в Україні.

Фото: Sébastien SORIANO/Le Figaro

Свою військову кар'єру Жюйє розпочав у 60-х роках минулого століття офіцером спецназу (командос) французької воєнної розвідки.

Після п'яти років служби він перейшов на цивільну роботу, де активно просував економічні інтереси французьких та міжнародних компаній у конкурентному світі, у тому числі й по лінії співпраці з колишнім СРСР.

Формально, з 2009 року Жюйє перебуває у відставці, але, як відомо, колишніх не буває…

МИ НЕ НАЇВНІ, АЛЕ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ ТРЕБА ТРИМАТИ

Сьогодні заслужений діяч своєї держави, кавалер ордену «Почесного легіону» не приховує своїх проросійських позицій. Причини цього слід, напевно, шукати у багатій службовій і професійній біографії Жюйє, коли, навіть за часів «холодної» війни, Франція мала особливі, так би мовити опортуністські, відносини з Радянським Союзом.

Натомість згода Жюйє на співпрацю з одіозним і токсичним телеканалом RT вже викликала хвилю жорсткої критики у соціальних мережах. Хтось вважає, що людина похилого віку, хоча й заслужений розвідник, уже потрошку втрачає адекватне і критичне сприйняття світу. Звичайно, вагомим стимулом такого співробітництва може бути й матеріальна винагорода, яку російські пропагандисти обов'язково мали б запропонували французькому авторитету.

Але уваги та аналізу заслуговує й така думка, що участь Жюйє у російському пропагандистському проекті погоджена із вищим політичним керівництвом Франції (або, принаймні, з керівництвом зовнішньої розвідки). Для Парижа це може розглядатися як ще один канал комунікації з метою просування особливої політики президента Макрона щодо Росії. Як відомо, амбітний французький лідер оголосив курс на умиротворення Путіна, відновлення стратегічного діалогу з Москвою, розбудову спільно з РФ нової архітектури європейської безпеки. На цьому тлі особливо небезпечними для України є обережні зауваження президента Франції про неефективність економічних санкцій ЄС, уведених відносно Росії у відповідь її на агресію проти України та окупацію Криму.

Емманюель Макрон

Неприємною і тривожною також є попередня інформація, що Макрон буде присутнім на параді у Москві 9 травня. Невже не зрозуміло, що Путін просто цинічно використає молодого європейського лідера заради торжества своїх імперських амбіцій?

При цьому Макрон пояснює, мовляв, «ми не наївні» і розуміємо, що маємо багато розбіжностей із Росією, і процес зближення й потепління може тривати довго.

ЗАБЛОКОВАНА АКРЕДИТАЦІЯ ТА ВІЗОВІ ПЕРТУРБАЦІЇ

Слід нагадати, що з 2017 року журналісти RT, а також іншого федерального російського медіа – інформагентства «Спутник» мають у Франції проблеми з акредитацією, коли президент Макрон особисто заборонив їм доступ до Єлисейського палацу через поширення фейків під час президентської виборчої кампанії.

У середині лютого стало відомо, що російська сторона не продовжує візи для довготривалого перебування та виконання професійних обов'язків на території РФ представникам ряду французьких ЗМІ. Це, зокрема, видання Le Figaro, Le Journal du dimanche та деякі інші. У дипломатичних колах це пояснюють дзеркальною відповіддю Москви на обмеження умов діяльності у Франції російських пропагандистів з RT та «Спутник». Відтак, залучення до співпраці заслуженого ветерана французької розвідки, хоча й у відставці, за також «холодної» конфронтації – вкотре засвідчує неоднозначність і контраверсійність ситуації навколо Жюйє.

ГРУ В АЛЬПАХ ТА ПОРНО НА ВИБОРАХ: КРЕМЛЬ ПРОДОВЖУЄ НАСТУП

Єдине, що очевидно: Кремль посилює свій корупційний вплив на європейські еліти, які не хочуть і не бажають виходити із зони комфорту. Навіть кричущі та принизливі особисто для президента Макрона зухвалі дії російських спецслужб на території Франції, які мали місце лише за останні місяці, не додали рішучості й жорсткості у позиції французького лідера відносно свого «друга», який господарює у Кремлі, й не лише там. Виявлення у французьких Альпах таємної бази ГРУ Генштабу збройних сил РФ, звідки координувалося та здійснювалося матеріально-технічне забезпечення політичних убивств у країнах Європи – це був однозначний кремлівський ляпас Макрону напередодні «нормандського» саміту 9 грудня у Парижі.

Бенжамен Гріво / Фото: LP/Jean-Baptiste Quentin

Скандал після оприлюднення пікантного відео, де «героєм» є соратник Макрона, представник правлячої партії «Республіка, вперед» Бенжамен Гріво, призвів до вимушеного зняття цієї кандидатури на виборах мера Парижа. Без луб’янського втручання тут явно не обійшлося. Французькому лідеру просто вкотре натякнули, хто має реальний вплив на внутрішні процеси в його країні.

Це також вкотре засвідчило слабкість європейських ліберально-демократичних цінностей під час розв'язаної Росією гібридної війни, де Париж, на жаль, перестав бути у форпості відсічі агресору.

Андрій Лавренюк, Страсбург