Готель на Канарських островах ізолювали на два тижні

Близько тисячі людей у готелі Costa Adeje Palace у місті Адехе на іспанському острові Тенеріфе ізолювали на 14 днів після того, як в одного з туристів виявили коронавірус.

Про це повідомляє Daily Mail.

“Керівниця Служба охорони здоров’я Канарських островів Тереза Круз підтвердила 14-денний карантин у 4-х зірковому готелі в Адехе”, - йдеться у повідомленні.

Водночас вона зауважила, що залишити готель зможуть 106 туристів, які приїхали після того, як у двох італійців був виявлений коронавірус.

Раніше влада Іспанії закрила на карантин готель Costa Adeje Palace після того, як в одного з туристів, лікаря з Італії, виявили коронавірус. У готелі він мешкав протягом тижня, зараз його госпіталізували.

Нині на території комплексу знаходяться близько тисячі осіб. Іспанська влада перевіряє всіх людей, які могли контактувати з хворим.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Фото: ЕРА.