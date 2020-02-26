У Хорватії зафіксували другий випадок коронавірусу

У столиці Хорватії Загребі підтвердили другий випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє N1 info.

“Другий випадок коронавірусної інфекції в Хорватії було підтверджено в Загребі в середу вранці”, - повідомляє міністерство охорони здоров'я країни.

Вірус виявили у 25-річного брата першого інфікованого, який нещодавно повернувся з Мілана. Обидва зараз перебувають на карантині.

Станом на ранок середи ще трьох людей, у яких підозрюють коронавірус, перевели на карантин у лікарні Франа Михалевича в Загребі, де вони чекатимуть результатів тесту.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

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Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді одужали відповідно 22 людини в кожній країні.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.