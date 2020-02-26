У Греції зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

У грецькому місті Салоніки виявили перший випадок зараження коронавірусом.

Про це повідомляє афінсько-македонська агенція новин ANA MPA.

“Греція підтвердила перший випадок коронавірусу у країні, повідомило міністерство охорони здоров'я в середу”, - йдеться у повідомленні.

38-річна жінка, яка нещодавно відвідувала Італію, отримала позитивну реакцію на коронавірус.

Читайте також: В Італії виявили коронавірус у чотирьох дітей

На даний момент в Італії від COVID-19 померло 11 людей, ще 332 заразилися ним.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.

Серед усіх хворих понад 78 тисяч перебувають на материковій частині Китаю - в епіцентрі спалаху коронавірусу. 1146 випадків були зареєстровані в Південній Кореї, 322 - в Італії і 170 - в Японії.

Вилікувалися від хвороби 30 098, зокрема в Японії, Південній Кореї і Таїланді одужали відповідно 22 людини в кожній країні.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: AA