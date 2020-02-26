В Італії виявили коронавірус у чотирьох дітей

В італійській Ломбардії у чотирьох дітей виявили зараження коронавірусом.

Про це повідомляє ANSA з посиланням на радника з питань добробуту північного регіону Джуліо Галлеру.

“У чотирьох неповнолітніх у Ломбардії тест на коронавірус дав позитивний результат”, - йдеться у повідомленні.

За словами Галлери, наймолодшому пацієнту чотири роки, двом - по 10 років, ще одному -15 років. Двоє з них уже госпіталізовані: один перебуває у лікарні Сан-Маттео, а другий - у лікарні в Серіате, неподалік від Бергамо. Щодо інших двох дітей інформації немає.

Водночас чиновник зазначив, що вірус має набагато серйозніший вплив на людей похилого віку, які вже мають інші хвороби.

На цей час в Італії зафіксовано 11 летальних випадків від коронавірусу та 322 випадки зараження.

Повідомляється, що 56-річна італійка з північно-східної області Фріулі-Венеція-Джулія померла в ніч з вівторка на середу у Бад-Кляйнкірхгайм, Австрія, де вона відпочивала. Лікар не виключає у пацієнтки зараження коронавірусом і провів відповідний тест, однак його результати не повідомляються.

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Помешкання, де перебувала жінка, закрито. Всі інші мешканці здали тест на коронавірус, їм тимчасово заборонено виїжджати з вілли.

Австрійська та італійська влада намагаються відстежити місця, в яких бувала жінка, і осіб, з якими вона контактувала.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 26 лютого на коронавірус по всьому світу захворіли 81 002 людини, загинули 2762 і одужали 30 098 осіб.